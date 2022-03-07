209 харків’ян загинуло від початку вторгнення РФ

Станом на 09:00 7 березня від поранень під час артобстрілів та бойових дій загинуло 209 осіб, серед яких 133 цивільних громадянина, у тому числі п’ятеро дітей.З 24 лютого, захищаючи Харківщину від нападу ворожих військ, загинув 41 військовий Збройних сил України, 4 поліцейських, 8 нацгвардійців, 4 співробітники Державної прикордонної служби, 4 – Харківського національного університету повітряних сил, 1 – Служби безпеки України, а також 14 бійців територіальної оборони.Поранено під час артобстрілів 443 особи, з яких 319 – цивільні громадяни.З початку вторгнення російських військ на Харківщині поліція затримала 21 зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримані 12 російських військовослужбовців, 2 посібники ДРГ, один 2 підозрюваних в умисному вбивстві, а також 4 підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, пов’язаних із незаконним поводженням зі зброєю.

Військові і правоохоронці пліч-о-пліч протидіють ворогу та захищають український народ. Нас не зламати! Разом до Перемоги!Ви можете допомогти родинам загиблих і поранених поліцейських або долучитися до збору коштів на спецзасоби та засоби захисту:Реквізити для допомоги:Одержувач платежу:

Найменування організації: ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФСПІЛКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇКод отримувача: 41602670Назва банку: АТ КБ «Приватбанк»Рахунок отримувача у форматі IBAN:UA 633052990000026003015012919Валюта: UANПризначення платежу: Надання цільової благодійної допомоги співробітникам поліції, поліцейським, членам їхніх сімей та для забезпечення умов їхньої служби та роботиТакож рахунок НПУ для зарахування коштів за окремими дорученнямиОтримувач: Національна поліція УкраїниКод за ЄДРПОУ: 40108578Банк отримувача: Держказначейська служба України, м.КиївРахунок отримувача: UA888201720313241003302092553КПКВК: 1007020Код надходжень: 25020200Призначення платежу: Для забезпечення служби поліцейських, надання їм та їхнім близьким допомоги

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