Банкомати, які працюють на Харківщині

На Харківщині можна зняти готівку в банкоматах і відділеннях ПриватБанку

Станом на сьогодні, 7 березня, отримати гроші в готівковій формі можливо в 14 банкоматах міста Харків:

“Ашан”, вул. Героїв праці, 7.“Епіцентр”, вул. Героїв праці,9.Поліклініка онкоцентру, вул Лісопаркова, 4.“Каштан”, вул. 23 серпня, 67.“Клас”, просп. Людвіга Свободи, 43.Відділення “ПриватБанку”, просп. Московський, 214/2.“Движение”, вул. Отакара Яроша, 18.“Французький Бульвар”, вул. Академіка Павлова, 44-Б.“Восторг”, вул. Клочківська, 134 (2-й поверх).“Клас”, вул. Клочківська, 104.“Восторг”, просп. Московський, 274 (2-й поверх).Відділення “ПриватБанку”, вулиця Суздальські Ряди, 9.“Рост”, вул. Клочківська, 65.“Рост”, вул Шевченко, 142.

Крім того, з 10.00 до 13.00 год. працюють відділення “ПриватБанку” в громадах області:

Красноградське;Зачепилівське;Чугуївське-2;Люботинське;Близнюківське;Богодухівське;Барвінківське;Первомайське;Сахновщинське;Мереф’янське;Золочівське;Слобожанське;Кегичівське;Валківське;Шевченківське;Лозівське;Нововодолазьке.

Агентство Телевидения Новости