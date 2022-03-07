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Кількість брухту РФ зашкалює. Дані ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно склали з 24.03 по 07.03
особового складу – понад 11 000 осіб,
танків ‒ 290 од,
бойових броньованих машин ‒ 999 од,
артилерійських систем – 117 од,
РСЗВ – 50 од,
засоби ППО – 23 од,
літаківt – 46 од,
гелікоптерів– 68 од,
автомобільної техніки – 454 од,
кораблі /катери – 3 од,
цистерн з ПММ – 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня- 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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