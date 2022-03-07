Кількість брухту РФ зашкалює. Дані ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно склали з 24.03 по 07.03

особового складу – понад 11 000 осіб,

танків ‒ 290 од,

бойових броньованих машин ‒ 999 од,

артилерійських систем – 117 од,

РСЗВ – 50 од,

засоби ППО – 23 од,

літаківt – 46 од,

гелікоптерів– 68 од,

автомобільної техніки – 454 од,

кораблі /катери – 3 од,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня- 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Агентство Телевидения Новости