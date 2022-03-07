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Харківщина вимагає закрити небо над Україною!

Харківщина вимагає закрити небо над Україною!

Харківська обласна рада звернулась із закликом до глав держав та урядів, парламентів та народів держав-членів НАТО підтримати прохання Президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною.

Таке рішення підтримали 120 депутатів.

Російський окупант програв війну, тому ворог вирішив жорстоко та підступно з неба знищувати мирних українців, жінок та дітей, знищувати цілі міста.

Це повинно припинитися!

Агентство Телевидения Новости

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