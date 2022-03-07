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Харківщина вимагає закрити небо над Україною!
Харківська обласна рада звернулась із закликом до глав держав та урядів, парламентів та народів держав-членів НАТО підтримати прохання Президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною.
Таке рішення підтримали 120 депутатів.
Російський окупант програв війну, тому ворог вирішив жорстоко та підступно з неба знищувати мирних українців, жінок та дітей, знищувати цілі міста.
Це повинно припинитися!
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