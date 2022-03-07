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Продукти по микрорайонам розвозить поліція

Продукти по микрорайонам розвозить поліція

Бійці спецпідрозділу «Схід» розвозять гуманітарну допомогу мешканцям районів, які найбільше страждають від бомбардуваньЧерез постійні обстріли Північної Салтівки вже кілька днів до магазинів не постачається будь-яка продукція. Запаси продуктів харчування багатьох громадян закінчуються, а деякі вже навіть голодують.Попри невщухаючі атаки ворога правоохоронці доставили гуманітарний вантаж для мешканців мікрорайонів та роздали тим, хто його найбільше потребує Запитуйте про продукти у патрулей МВС. Тримаймося разом! Ми обов’язково переможемо!

Агентство Телевидения Новости

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