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Продукти по микрорайонам розвозить поліція
Бійці спецпідрозділу «Схід» розвозять гуманітарну допомогу мешканцям районів, які найбільше страждають від бомбардуваньЧерез постійні обстріли Північної Салтівки вже кілька днів до магазинів не постачається будь-яка продукція. Запаси продуктів харчування багатьох громадян закінчуються, а деякі вже навіть голодують.Попри невщухаючі атаки ворога правоохоронці доставили гуманітарний вантаж для мешканців мікрорайонів та роздали тим, хто його найбільше потребує Запитуйте про продукти у патрулей МВС. Тримаймося разом! Ми обов’язково переможемо!
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