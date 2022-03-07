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Місце падіння російського літака у Харкові. Фото

Місце падіння російського літака у Харкові. Фото

Збитий напередодні ввечері російський літак упав впритул до однієї з будівель авіазаводу, повідомив у Facebook начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

«Будівлі підприємств пошкоджено. Загиблих та поранених на місці не виявлено. Слідчі відділу спеціальної поліції проводять огляд місця події, матеріали будуть скеровані до УСБУ», — написав Болвінов.

Штаб оборони Харківщини повідомляв, що двом пілотам збитого літака вдалося катапультуватися, одного затримали, іншого розшукують.

Агентство Телевидения Новости

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