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Місце падіння російського літака у Харкові. Фото
Збитий напередодні ввечері російський літак упав впритул до однієї з будівель авіазаводу, повідомив у Facebook начальник слідчого управління Сергій Болвінов.
«Будівлі підприємств пошкоджено. Загиблих та поранених на місці не виявлено. Слідчі відділу спеціальної поліції проводять огляд місця події, матеріали будуть скеровані до УСБУ», — написав Болвінов.
Штаб оборони Харківщини повідомляв, що двом пілотам збитого літака вдалося катапультуватися, одного затримали, іншого розшукують.
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