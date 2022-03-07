У школах відмінили іспити

У зв’язку з війною випускників українських шкіл цього року звільнено від проходження державної підсумкової атестації.

Про це повідомляє міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у Telegram-каналі.

“Через ситуацію в Україні, яка страждає від грубої, відкритої та широкомасштабної агресії Російської Федерації, сьогодні я видав наказ, яким звільнені від проходження державної підсумкової атестації учні, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році” , – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі дії вимушені, адже головне сьогодні – це збереження здоров’я та життя учасників навчального процесу в умовах воєнного стану. Крім цього, в Україні скасовано пробне ЗНО.

Агентство Телевидения Новости