ЗСУ розбили величезне угруповання росіян, яке мало йти на Київ – ОП

Між Харковом та Сумами формувалося величезне угруповання військ Росії, яке мало йти на Київ. Його більше немає, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

“Розчинили між Харковом та Сумами величезне оперативне угруповання. Його тепер немає. Частково вбито, частково перекинуто під Харків і там же зупинено, частково відійшло та зализує рани.”, заявил Арестовия

“Не треба боятися. Російська армія не сильна, вона просто довга. Ми їх потихеньку, як салямі, з’їмо”.

Арестович додав, що оперативні можливості РФ дуже далекі від масованих бомбардувань і фінальних штурмів, якщо не штурмів взагалі.

За словами радника, за останню добу російські війська практично не просунулися, а за 10 днів не пройшли маленькі передмістя, як Буча та Гостомель.

Ще одною значною перемогою ВСУ став сьогодні удар на Півдні.

У ніч на понеділок українські захисники знищили понад 30 вертольотів російських окупантів на Чорнобаївському аеродромі поблизу Херсона, а також знищили на підступах до Миколаєва три ворожі колони, повідомляє пресслужба Командування морської піхоти ЗСУ.

“Уночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсона. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка. Минулої доби на підступах до Миколаєва знищено три колони ворога”, – йдеться в повідомленні .

У ньому уточнюється, що після знищення ворожих колон на Миколаївщині українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку та сім одиниць гаубиць Д-20.

Агентство Телевидения Новости