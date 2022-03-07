Сплатить за електроенергію, це потрібно для роботи комунальників.

Шановні земляки! Всі ми разом переживаємо важкі часи, коли доводиться постійно проявляти витримку, терпіння та мужність!

Фахівці АТ “Харківобленерго” цілодобово відновлюють пошкоджені мережі, приводять до ладу складне енергообладнання. Все це потребує матеріалів та палива, а ремонтним бригадам потрібна їжа та питна вода. На жаль, ресурси підприємства стрімко вичерпуються, а виробничих завдань менше не становиться! Тому ми вимушені звернутися до кожного споживача не з вимогою, а з проханням — сплатіть кошти за розподіл електроенергії та за компенсацію витрат від перетоків реактивної енергії (КРЕ). Тим самим ви зробите свій внесок в те, щоб і надалі в наших домівках залишалося світло, вода і тепло, а соціальна інфраструктура була забезпечена енергоживленням.

Реквізити для платежів:ХОУ ВАТ “Державний ощадний банк України”№ UA533518230000026007300442186код ЄДРПОУ 00131954ОТРИМУВАЧ АТ “Харківобленерго”

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