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Росіяни знищили понад 1500 житлових будинків в Україні

Росіяни знищили понад 1500 житлових будинків в Україні

Також російські військові знищили та пошкодили понад 200 шкіл та 34 лікарні. У Харкові вже тотальні пошкодження, кожної години у пабликах публікуються нові відео пожарів та наслідків обстрілів.

Юрій Сидоренко, голова департаменту з питань інформації та зв’язків з громадськістю в Харківській міськраді, повідомив, що місто зазнало «тотального обсягу пошкоджень» в результаті російських атак.

Від обстрілу з боку російських військ постраждали сотні об’єктів інфраструктури Харкова, включаючи центральну площу, будівлю обласної ради, навчальні заклади, житлові будинки.

«Тотальний обсяг пошкоджень. Тотальний. Сотні пошкоджених об’єктів містом», – зазначив Юрій Сидоренко.

Він додав, що відновлення зруйнованих внаслідок російських атак об’єктів інфраструктури коштуватиме мільярди доларів. Точний обсяг пошкоджень, як і суму збитків, поки що в Харківській міськраді називати не беруться.

Агентство Телевидения Новости

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