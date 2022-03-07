Третій раунд переговорів: Янукович вже в Білорусі

Третій раунд переговорів між делегаціями України та РФ повинен розпочатись о 16.00 7 березня. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter Делегації вже прибули на місце зустрічи. В українській делегації без змін.

3 березня повідомлялося, що російська та українська сторони під час другого раунду переговорів “досягли розуміння” щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення з місць найзапекліших боїв. Але поки такі коридори окупанти не надали, евакуація мирного населення з Маріуполя була зірвана через обстріли, в Ірпені людей вивозили під обстрілами.

Російські окупанти так і не забезпечили режим тиші для “зелених коридорів” та доступу гуманітарних вантажів. Натомість заявили, що можуть допомогти цивільному населенню міст, які найбільше потерпають від обстрілів, “евакуюватись в Білорусь та РФ“.

Поки делегації розпочинають перемовини, стало відомо, що літак Януковича прилетів з Москви у Мінськ. Про це пише “Українська правда”. Нагадаємо, одним з сценарієв Кремля є відновлення влади Януковича на Банковій.

В Офісі президента України Володимира Зеленського у відповідь на це повідомили, що ця інформація свідчить про тотальне незнання Росією реальних настроїв в Україні.

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