З Харкова евакували студентів

Сьогодні організовали евакуацію студентів вищих, фахових та професійно-технічних закладів освіти Харківської області, – повідомив голова Харківської адміністрації Олег Сінегубов.

Загалом на «освітянський» евакуаційний потяг сіли всього 486 людини: більше 350 студентів усіх вишів та представники викладацько-професорського складу.

Евакуйованим буде запропоновано тимчасове місцеперебування та все необіхідне у Тернопільській області.

Російський ворог за ці дні атакував близько 30 загальноосвітніх шкіл, 27 дитячих садків, 5 закладів вищої освіти, дитячі інтернати. Повністю зруйновані Військове танкове училище, Кадетський корпус та школи у с. Гороховатка та № 134 у м.Харків.

Щодо загальної евакуації, то в адміністрації наголошують, що вона здійснюється силами Укрзалізниці та волонтерами.

Харківська обласна військова адміністрація інформує, що станом на зараз, 7 березня, дозвіл на створення гуманітарного коридору на території області не надавався!

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Як тільки буде рішення про відкриття гуманітарних коридорів – ми будемо про це інформувати населення.

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