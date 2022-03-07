РФ намагається створити “переможну” картинку

На прикордонному переході Харків-Білгород стоять сині автобуси, які везли прямо з Москви для красивої картинки.

Чекають на біженців, які мають пройти цим «гуманітарним коридором». Але з України виїжджати до сусідів ніхто не збирається, тому довелося надіслати частину автобусів за «біженцями з України» до Білгорода.

Також російські пропагандісти намагались у Балаклеї та інших окупованих містах та ОТГ засняти картинку, як мешканці радісно зустричають російські війська та отримують від них гуманітарну допомогу.

Українська влада закликає не вірити пропагандістам РФ та фейкам, та виходити с прапорами України на зустріч окупантам!

Агентство Телевидения Новости