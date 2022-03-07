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В Ірландії водій вантажівки спеціально зніс ворота посольства Росії

В Ірландії водій вантажівки спеціально зніс ворота посольства Росії

У Дубліні місцевий мешканець на вантажівці в’їхав у ворота російського посольства, поліція його арештувала, повідомляє 7 березня Irish Times.

На відеозаписах інциденту видно, як вантажівка в’їжджає заднім ходом у ворота, коли на них дивилися кілька протестувальників. З боку групи пролунали вигуки «Браво» та «Молодець».

Тоді водій вийшов з автомобіля і роздав фотографії звірств Росії в Україні.

Я хочу, щоб посол і його колеги покинули цю країну, покинули цю вільну країну, Пора нам вставати.

A large truck has crashed through the gates of the Russian embassy in south Dublin. One man has been arrested. pic.twitter.com/35yLDfGhEd— RTÉ News (@rtenews) March 7, 2022

Агентство Телевидения Новости

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