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Підсумки третього раунду перемовин

Підсумки третього раунду перемовин

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про результати третього раунду перемовин з Росією, які пройшли 7 березня на території Білорусі.

Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовженінаписав у Twitter Подоляк.

Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені. pic.twitter.com/wR0BYPkcVH— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

Агентство Телевидения Новости

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