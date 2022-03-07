В Україні запускається безкоштовний національний роумінг

7 березня мобільні оператори Київстар, Vodafone Ukraine та Lifecell запускають національний роумінг. Тобто, при зникненні зв’язку одного оператора абонент зможе вручну підключати зв’язок іншого оператора. Про це повідомили компанії в спільному прес-релізі.

Спочатку національний роумінг в тестовому режимі буде доступний для абонентів контрактної форми обслуговування в зоні активних бойових дій, а найближчим часом він запрацює і для абонентів передплати, розповідають у компаніях.

В умовах військової агресії мобільні оператори Київстар, Vodafone Ukraine, lifecell, регулятор НКЕК, Держспецзв’язку й Міністерство цифрової трансформації України, НКРЗІ, НЦУ, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України Українська асоціація операторів зв’язку “Телас” об’єднали свої зусилля, щоб забезпечити безперервність послуг зв’язку для своїх абонентів.

Тому відсьогодні запускається національний роумінг між операторами в тестовому режимі. Тобто, при зникненні зв’язку одного оператора абонент зможе вручну підключати зв’язок іншого оператора.

Задля надійного функціонування мережі, оператори поступово надаватимуть можливість користуватися цією послугою всім абонентам. Спочатку він буде доступний для абонентів контрактної форми обслуговування в зоні активних бойових дій: Харківська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська області. Далі у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях і згодом по всій території України.

Вже найближчим часом національний роумінг запрацює для абонентів передплати.

Підключитись до іншого оператора можна лише вручну:

1. Відключити автовибір мережі

Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор

iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі

2. Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR, life:) чи LIFECELL

3. Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу

4. Перевірити роботу дзвінків та SMS

Наразі національний роумінг доступний для голосових дзвінків та SMS-повідомлень по Україні у всіх мобільних операторів.

Звертаємо увагу на те, що підключення національного роумінгу передбачає значне навантаження на мережі операторів. Відтак це може впливати на якість роботи деяких послуг. Перепрошуємо за можливі незручності.

Агентство Телевидения Новости