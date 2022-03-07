В Україні у полон взяли майже 2 тисячі солдатів РФ – Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що від 24 лютого 2022 року у полон в Україні взяли майже дві тисячі солдатів РФ.

Як передає УНІАН, про це чиновник повідомив в інтерв’ю виданню “НВ”.

У полон потрапляють російські солдати, які були обдурені своїми командирами, які нічого їм не сказали про те, що вони воюватимуть з Україною. Російські солдати були абсолютно демотивовані, їх обдурили, підняли вночі 24 числа потривозі і сказали, що йдуть навчання. І далі головні машини пройшли через кордон. Найчастіше вони їхали в БТР та машинах, навіть не розуміючи, що вже вторглися на територію незалежної країни, – розповів Геращенко.

Чиновник повідомив, що найчастіше після обстрілів багато російських окупантів розбігається лісами та полями, де їх затримують українські військовослужбовці. Так ті стають полоненими.

Точний облік полонених зараз налагоджується, але можу сказати, що їх далеко за 1 тисячу. Їхня кількість наближається до 2 тисяч, – додав Геращенко.

Він також зазначив, що до полонених військових РФ в Україні ставляться добре, розуміючи, що вони – люди підневільні.

Далі їх використовуватимуть як обмінний фонд — для обміну на наших полонених, які потрапили до росіян, – резюмував Антон Геращенко.

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