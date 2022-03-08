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Під Харковом ліквідовано генерала російської армії, улюбленця Путіна

Під Харковом ліквідовано генерала російської армії, улюбленця Путіна

Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Також вбито та поранено низку старших офіцерів російської армії. Про це повідомляє ГУ розвідки Міноборони України.

Віталій Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Отримав медаль “за повернення Криму”.

Також отримані дані свідчать про значні проблеми зі зв’язком в армії окупанта та з проведенням евакуації їхніх розбитих частин.

Аудіоперехват по новині за посиланнямhttps://gur.gov.ua/…/pid-kharkovom-likvidovano…

Агентство Телевидения Новости

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