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За 12 днів війни в України РФ втратила більше військових, ніж в двох чеченських війнах

За 12 днів війни в України РФ втратила більше військових, ніж в двох чеченських війнах

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 (включно) орієнтовно склали

особового складу понад – 12 000 осіб,

танків – 303 од,

бойових броньованих машин ‒ 1036 од,

артилерійських систем – 120 од,

РСЗВ – 56 од, засоби

ППО – 27 од,

літаків – 48 од,

гелікоптерів – 80 од,

автомобільної техніки – 474 од,

кораблі /катери – 3 од,

цистерн з ПММ = – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

Крім цього, повідомляється що у плену знаходиться вже більше 2000 військових РФ

Агентство Телевидения Новости

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