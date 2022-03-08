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За 12 днів війни в України РФ втратила більше військових, ніж в двох чеченських війнах
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 (включно) орієнтовно склали
особового складу понад – 12 000 осіб,
танків – 303 од,
бойових броньованих машин ‒ 1036 од,
артилерійських систем – 120 од,
РСЗВ – 56 од, засоби
ППО – 27 од,
літаків – 48 од,
гелікоптерів – 80 од,
автомобільної техніки – 474 од,
кораблі /катери – 3 од,
цистерн з ПММ = – 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
Крім цього, повідомляється що у плену знаходиться вже більше 2000 військових РФ
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