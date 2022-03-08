Харків готує гумвантажі для Ізюма, Балаклії, Ліпців

Про ситуацію на Харківщині станом на 8 березня, розповів голова обласної адміністрації Олег Сінегубов

“Ворог уповільнив свої наступальні дії, зрозумівши, що спроби захопити Харків – марні. Ми свої позиції тримаємо. Проривів та заходів бойових підрозділів противника та його диверсійно-розвідувальних груп у місто за минуло добу не було.

Складна ситуація по місту Ізюм. Російські війська намагалися захопити місто, ми відстояли. Але російський окупант продовжує тримати місто в облозі, перешкоджаючи доставленню туди гуманітарних вантажів і евакуації населення.

Сьогодні будемо намагатися відправляти гуманітарні вантажі на Балаклію, Ізюм, Липці, це найбільш критичні напрямки.

Щодо евакуації. Процес убезпечення продовжуємо, лише «Укрзалізницею» із Харкова евакуювали більше 600 тисяч осіб.

Наші військові отримують нове озброєння та поповнення особового складу. А найголовніше – мають сильний бойовий дух”, – відмітив Олег Сінегубов

На базі Харківського обласного гуманітарного штабу напередодні розвантажили 15 вагонів і 9 фур. 34 ще очікують на розвантаження. Це продукти харчування, одяг, засоби гігієни, медикаменти.

Надходить допомога із різних регіонів Україні: Львів, Тернопіль, Чернігів, Полтава, Дніпро, Кропивницький, Рівне, Івано-Франківськ та ін. Багато гуманітарки відправили в громади: Золочівську, Богодухівську,Краснокутську, Валківську, Чкаловську, Малинівську, Зміївську, Новопокровську, Чугуївську та ін. Завтра подовжимо доставку.

Агентство Телевидения Новости