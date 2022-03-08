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СБУ просить повідомляти про пересування ворога через офіційний телеграм-бот

СБУ просить повідомляти про пересування ворога через офіційний телеграм-бот

Служба безпеки України просить продовжувати надсилати інформацію про пересування ворога до офіційного чат-боту – t.me/stop_russian_war_bot.

Про це повідомила пресс-служба відомства і розповіла, як вони використовують таку інформацію.

Цього разу ми отримали координати ворожої техніки з позначками «V» на Київщині.

Їх перевірили та передали військовим. Результат – на фото: полум’яні «привіти» окупантам. Тож як би вони не маркували свої бойові машини, ми знаємо, що наше «завдання буде виконане» точно – ми знищимо їх!

Продовжуйте інформувати через чат-бот про переміщення ворожої техніки та ДРГ!

Прохання надсилати дані чітко і структуровано з максимально точними позначеннями часу та геолокацій.

Агентство Телевидения Новости

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