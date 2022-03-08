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В екопарку розстріляли людей, які годували тварин

В екопарку розстріляли людей, які годували тварин

У Харкові російські окупанти розстріляли людей, які пробралися в екопарк, щоб раз на три дні годувати тварин.

Про це розповів власник екопарку Олександр Фельдман на своїй сторінці у Facebook.

Вчера в нашем Экопарке произошла катастрофа. Погибли двое людей, которые прорвались на его территорию, чтобы хотя бы один раз в три дня покормить животных. Они погибли под минометным и автоматным огнем.

Сегодня мы делаем все, чтобы спасти животных, остающихся в Экопарке, и не подвергать опасности людей. На фоне того, что сейчас происходит в Украине, это маленькая проблема. Но именно из решения таких маленьких проблем и складывается наша большая Победа.

Агентство Телевидения Новости

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