Окупанти знищують Ізюм

У Ізюмі бомарбудванням знищили лікарню. Про це написав у Facebook Володимир Мацокін, заступник мера.

«Я думав, що ворота аду зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої Центральної міської лікарні. Ймовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибирались з-під завалів, як могли», – описав ситуацію Мацокін.

Раніше він писав про гуманітарну катастрофу у місті:

Центр міста — від ринку до 1 школи — суцільна руїна. Груди каміння, воронки, понівечили дерева, пожари, діри від снарядів в багатоповерхівках. Більше немає автовокзалу, суду, залізничного вокзалу, виконкому, медичного коледжу, поліції, військкомату, десятків магазинів і контор, в приміщення лікарні немає вікон, в дитячу спортивну школу влучив снаряд. Центральний парк, як місце кривавого побоїща.Зруйновані мости. І це в місті, де ніколи не базувався жоден військовий. Але головне люди. Немає їжі, елементарного хліба. Немає води, світла, газу, тепла, не працює зв’язок. Немає можливості централізовано виїхати. В лікарні породілля, які лежать з немовлятами в підвалах. Немає ліків!!!Немає можливості завезти гуманітарну через суцільні артобстріли. Люди шостий день в бомбосховищах, вони не бачать сонця!Прошу всіх, хто приймає рішення! Зробіть зелений коридор для виїзду ! Зробіть гуманітарний коридор для завозу гуманітарної допомоги! Гуманітарка є, але хто повезе її під артобстрілами? Всі необхідні документи ми надали. Моє рідне місто! Ти обов’язково виживеш! А зараз треба просто триматись, один за одного. Ми вистоїмо! Ніхто не може відібрати у нас нашу землю, а чужа нам не потрібна!

У обладміністрації говорять, що намагаються дістатись Ізюма, але загарбники не пускають гумконвой. Тому військові України розпочали контратаку.

Агентство Телевидения Новости