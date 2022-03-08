Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:49
Просмотров: 132

З Сум можна виїхати, а в Маріуполі знову стріляють по коридору

З Сум можна виїхати, а в Маріуполі знову стріляють по коридору

Окупанти знову намагаються зірвати «зелений коридор» в Маріуполі!

Під прикриттям домовленостей про «зелений коридор» у Маріуполі війська РФ намагались організувати прорив у місто. Все чудово видно на відео з українського безпілотника на мілекінській трасі.

Текущий статус эвакуации и зеленых коридоров в зонах боевых действий:

Ирпень. Идет эвакуация населения в г. Киев. Помощь оказана почти 3 тыс. гражданским.Эвакуация в Романовке длится до 17:00. Там людей ждут автобусы.Сумы. Эвакуационная колонна из Сум движется по плану. Виїхати з міста можна до 19.30Запорожье – Мариуполь: выехали автобусы для эвакуации, отправлен гуманитарный груз.Чернигов. По словам Председателя Черниговской ОГА Вячеслава Чауса, сегодня продолжают выезд из Чернигова отдельными группами: “Мы посмотрим на возможность организованного выезда, у нас есть для этого транспорт, но я просто переживаю, чтобы не было провокаций и обстрелов по конкретно сложившейся колонне”.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 