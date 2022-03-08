З Сум можна виїхати, а в Маріуполі знову стріляють по коридору

Окупанти знову намагаються зірвати «зелений коридор» в Маріуполі!

Під прикриттям домовленостей про «зелений коридор» у Маріуполі війська РФ намагались організувати прорив у місто. Все чудово видно на відео з українського безпілотника на мілекінській трасі.

Текущий статус эвакуации и зеленых коридоров в зонах боевых действий:

Ирпень. Идет эвакуация населения в г. Киев. Помощь оказана почти 3 тыс. гражданским.Эвакуация в Романовке длится до 17:00. Там людей ждут автобусы.Сумы. Эвакуационная колонна из Сум движется по плану. Виїхати з міста можна до 19.30Запорожье – Мариуполь: выехали автобусы для эвакуации, отправлен гуманитарный груз.Чернигов. По словам Председателя Черниговской ОГА Вячеслава Чауса, сегодня продолжают выезд из Чернигова отдельными группами: “Мы посмотрим на возможность организованного выезда, у нас есть для этого транспорт, но я просто переживаю, чтобы не было провокаций и обстрелов по конкретно сложившейся колонне”.

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