Розклад руху поїздів на 8 березня

04:11 – №114, 142 Лиман – Львів07:15 – ІС+ Харків – Львів08:00 – ІС+ Харків – Львів08:20 – №138 Хмельницький – Лиман09:15 – №090 Одеса – Лиман09:40 – № 229/230 Харків – Ужгород10:30 – №796 Дніпро – Бахмут11:00 – № 207/208 Харків – Львів12:00 – № 239/240 Харків – Тернопіль12:36 – №46 Лисичанськ – Ужгород14:00 – ІС+ Харків – Львів14:39 – №114, 142 Львів – Лиман15:00 – №219 Харків – Львів15:09 — №17 Харків – Ужгород17:00 – №723 Харків – Львів19:27 – №796 Харків – Дніпро20:15 – №021 Харкіо – Трускавець21:43 – №7 Харків – Одеса22:40 – №45 Ужгород – Лисичанськ22:46 – №090 Лисичанськ – Одеса

Крім того, виїхати з Харкова 8 березня 2022 року можна буде і електричками:

— човниковий рух на ділянці Харків — Полтава — Кременчук

електричка з Харкова до Львова (пересадка у Вінниці)

Точніші графіки уточнюйте на вокзалах з урахуванням динаміки заполення поїздів.

Агентство Телевидения Новости