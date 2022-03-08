British Petroleum та Shell відмовились від російької нафти

Нафтогазовий гігант Shell повністю зупиняє купівлю нафти з Росії на спотовому ринку, а також працює над тим, аби повністю виключити російську нафту з поставок.

Про це повідомила пресслужба Shell.

Також компанія поетапно вилучатиме нафтопродукти, трубопровідний газ та СПГ з російського ринку. Тобто, фактично, згорне мережу АЗС в країні.

“Це складний виклик. Зміна цієї частини енергетичної системи вимагатиме узгоджених дій з боку урядів, постачальників енергії та споживачів, а перехід на інші види енергопостачання триватиме набагато більше часу”, – пояснює Shell.

Компанія заявила, що “чітко усвідомлює, що наше рішення минулого тижня придбати російську сиру нафту для переробки на такі продукти, як бензин і дизельне паливо, – попри те, що ми думали про безпеку поставок – було неправильним, і ми просимо пробачення”.

Як і раніше, компанія планує передати прибутки з цієї нафти на користь фонду для допомоги українцям. Компанія, зрештою, вирішила “негайно припинити купівлю російської нафти на спотовому ринку, і не продовжувати строкові контракти”.

Одночасно з цим компанія обговорюватиме з урядами низки країн зміну ланцюжка постачання сирої нафти, аби виключити російську сировину.

“Ми намагатимемося зробити це якомога швидше, але фізичне розташування та доступність альтернатив означають, що це може зайняти тижні і призведе до зниження пропускної здатності на деяких наших НПЗ”, – пояснила компанія.

Shell планує згорнути станції технічного обслуговування та роботи з авіаційними паливно-мастильними матеріалами в Росії. Компанія розглядатиме найбільш безпечний спосіб зробити це, процес почнеться негайно”.

Британська транснаціональна нафтогазова компанія British Petroleum (BP) також не укладатиме нові контракти на покупку нафти і газу з Росії. Про це йдеться в заяві на офіційному сайті компанії.

“Сьогодні Рада директорів BP оголосила, що BP вийде з пакету акцій “Роснафти”. BP володіє 19,75% акцій “Роснафти” з 2013 року”, – йдеться в заяві компанії.

Крім того, генеральний директор BP Бернард Луні та директор “Роснафти” Боб Дадлі, призначений BP, залишають раду директорів “Роснефти”.

“Напад Росії на Україну – це акт агресії, який має трагічні наслідки для всього регіону. BP працює в Росії більше 30 років, працюючи з блискучими російськими колегами. Однак ця військова акція являє собою докорінну зміну. Це призвело раду директорів BP до висновку після ретельного розгляду, що наша співпраця з “Роснафтою”, державним підприємством, просто не може тривати. Ми більше не можемо підтримувати представників BP в раді директорів “Роснафти”. Холдинг “Роснафта” більше не пов’язаний з бізнесом і стратегією BP, і тепер рада директорів прийняла рішення про вихід з пакету акцій BP в “Роснафті”. Рада директорів BP вважає, що ці рішення відповідають довгостроковим інтересам всіх наших акціонерів”, – заявив голова правління BP Хельге Лунд.

Агентство Телевидения Новости