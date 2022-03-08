З початку російського вторгнення в Україні загинула 41 дитина – Денисова

За час війни, яку розпочав в Україні президент Росії Володимир Путін, загинула 41 дитина, 76 отримали поранення. Це дані станом на 12.00 8 березня. Про це заявила уповноважена Верховна Рада з прав дитини Людмила Денісова.

Вона наголосила, що правоохоронці Дніпропетровської області евакуювали з Харкова 300 людей. Серед них – мати з дітьми, які вночі потрапили під обстріл російської артилерії, від вибухової хвилі постраждав один із малюків. Жінка також розповіла поліцейським, що на їхніх очах загинула сусідська дитина.

Також, серед останных жертв внаслідок авіабомбардування Сум російськими загарбниками цієї ночі загинули щонайменше 9 людей, з них 2 дитини.

Від обезводнення загинула 6-річна дитина у Маріуполі, її достали з підвала, де вона знаходилась з поруч загиблою під завалами матір’ю

Агентство Телевидения Новости