Збройні сили України міцно тримають оборону Харкова – Синєгубов

Російський ворог не робить навіть спроб активного наступу, окрім окремих обстрілів окраїн міста, повідомив голова Харківської ОДА

Як інформує Штаб оборони Харкова, сухопутна частина міста повністю контролюється Збройними Силами України. Угруповань регулярних ворожих військ в місті немає, диверсійно-розвідувальних груп також немає. Окремих диверсантів швидко виявляємо та ліквідовуємо. Як от сьогодні о 7 ранку затримали жінку-розвідницю, яка збирала дані про військові об’єкти.

Ворогу не вдалося реалізувати заплановане й у Вовчанському районі. Російський противник на 3 гелікоптерах висадив десантно-штурмову групу. 120 осіб хотіли рухатися на місто Харків. Але наші тероборонівці та підрозділи сухопутних військ ЗСУ знищили більшу частину десанту прямо на місці. Решта – втекла на територію Білгородської області Російської Федерації.

Не розслабляємося і не втрачаємо готовності до подальшої оборони!

Агентство Телевидения Новости