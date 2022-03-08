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Україна готова заплатити мільйон доларів за викрадений ворожий літак
Державний концерн “Укроборонпром” готовий сплатити премію 1 000 000 долларів США — за викрадений чи трофейний боєздатний літак, та 500 000 долларів США — за захоплений військовий гелікоптер у робочому стані.
Таке рішення генерального директора Юрія Гусєва ДК «Укроборонпром».
Також, як стверджує голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія, російським пілотам, які готові взяти участь у програмі, гарантується видача громадянства.
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