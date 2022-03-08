МакДональдз йде з Росії
McDonald’s нарешті піддався величезному міжнародному тиску і оголосив, що закриє свої ресторани та призупинить роботу в Росії.
Гігант швидкого харчування потрапив під критику за те, що продовжував торгувати, незважаючи на військове вторгнення Володимира Путіна в Україну.
Компанія зіткнулася з негативною реакцією після того, як її звинуватили, що прибутки для неї вище правосуддя, пише британська Mirror.
У електронному листі до виконавчого директора штабу Кріса Кемпчинського написав:
Конфлікт в Україні та гуманітарна криза в Європі завдали невимовних страждань невинним людям. Як Система ми приєднуємося до світу та засуджуємо агресію та насильство та молимось за мир.
Нашим пріоритетом номер один з початку цієї кризи були – і залишається – наші люди.