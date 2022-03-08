МакДональдз йде з Росії

McDonald’s нарешті піддався величезному міжнародному тиску і оголосив, що закриє свої ресторани та призупинить роботу в Росії.

Гігант швидкого харчування потрапив під критику за те, що продовжував торгувати, незважаючи на військове вторгнення Володимира Путіна в Україну.

Компанія зіткнулася з негативною реакцією після того, як її звинуватили, що прибутки для неї вище правосуддя, пише британська Mirror.

У електронному листі до виконавчого директора штабу Кріса Кемпчинського написав:

Конфлікт в Україні та гуманітарна криза в Європі завдали невимовних страждань невинним людям. Як Система ми приєднуємося до світу та засуджуємо агресію та насильство та молимось за мир.

Нашим пріоритетом номер один з початку цієї кризи були – і залишається – наші люди.

Агентство Телевидения Новости