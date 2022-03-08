Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:23
Просмотров: 137

МакДональдз йде з Росії

МакДональдз йде з Росії

McDonald’s нарешті піддався величезному міжнародному тиску і оголосив, що закриє свої ресторани та призупинить роботу в Росії.

Гігант швидкого харчування потрапив під критику за те, що продовжував торгувати, незважаючи на військове вторгнення Володимира Путіна в Україну.

Компанія зіткнулася з негативною реакцією після того, як її звинуватили, що прибутки для неї вище правосуддя, пише британська Mirror.

У електронному листі до виконавчого директора штабу Кріса Кемпчинського написав:

Конфлікт в Україні та гуманітарна криза в Європі завдали невимовних страждань невинним людям. Як Система ми приєднуємося до світу та засуджуємо агресію та насильство та молимось за мир.

Нашим пріоритетом номер один з початку цієї кризи були – і залишається – наші люди.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 