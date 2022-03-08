Кабмін пропонує підприємствам із зони бойових дій евакуюватися на захід України

КМУ розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій на захід України.

Про це, як пердає УНІАН, повідомив Голова Фінансового комітету Данило Гетманцев.

Підприємствам будуть створені належні умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей.

Якщо ви є власником чи менеджером підприємства і бажаєте перевести повністю або частково виробничі потужності та своїх людей – звертайтесь за посиланням.

Крім того, Данило Гетманцев зазначив, що наразі банківська система працює стабільно, а отже, якщо вам відмовляють у безготівковому розрахунку, це протизаконно. Про факти порушення порядку проведення розрахунків можна повідомити: @pos_terminals_bot.

Станом на сьогонішній день відпрацьовано вже більше 70 звернень споживачів до суб‘єктів господарювання. Найбільше звернень від громадян у Харківській та Донецькій областях.

Звісно, ми розуміємо всі обставини, але просимо всіх виконувати закон від дотримання якого залежить життя людини – пише Данило Гетманцев.

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