Некеровані авіабомби скинули на село Донець, є загиблі

Так внаслідок чергового авіанальоту агресор скинув щонайменше 3 некерованих авіабомби на невеличке село Донець Слобожанської громади. Одна з них влучила у фундамент двоповерхового приватного будинку на вул. Діденко. Будинок зруйнувався миттєво. На щастя 3 людям вдалось самостійно вибратись з-під завалів. Ще 1 витягли рятувальники.На місці пригоди працювали добровольці місцевої пожежної команди із сусіднього селища Андріївка та бійці 34-го Державного пожежно-рятувального поста. Вони відшукали у завалах тіла 2-х загиблих людей, серед яких 7-річна дитина.У Харкові рятувальники, волонтери та комунальники працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель.Загалом за добу рятувальники відреагували на 18 викликів про пожежі, руйнації та інші надзвичайні події.

Агентство Телевидения Новости