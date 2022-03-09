У Харкові йде набір в окрему бригаду територіальної оборони міста

До лав територіальної оборони Харкова приймаються громадяни з числа військовозобов’язаних офіцерів та солдатів, сержантів, старшин запасу віком від 18 до 60 років, інформує Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, про це повідомив у своєму Телеграм-каналі очільник ХОДА Олег Сінєгубов

Усім чоловікам та жінкам військовозобов’язаним, які зареєстровані в м. Харкові, необхідно прибути до найближчого районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишні військові комісаріати). Там отримаєте інформацію щодо місця збору та порядку призову до складу бригади ТрО.

При собі військовозобов’язаним потрібно мати:

військовий квиток (тимчасове – посвідчення, або інший військово-обліковий документ);паспорт (ID-карту);ІНН платника податків,посвідчення водія;засоби особистої гігієни, теплі речі (змінні речі), воду та харчі на одну добу.

Телефони для довідок:

Харківський обласний ТЦК та СП: 093-002-28-18Новобаварський РТЦК та СП: 067-288-55-60, 096-922-31-00, 067-570-95-09Шевченківський РТЦК та СП: 067-288-55-60, 096-922-31-00, 067-570-95-09Слобідський РТЦК та СП: 093-329-53-16Індустріальний РТЦК та СП: 067-458-09-56Київський РТЦК та СП: 093-320-78-09Московський РТЦК та СП: : 093-320-78-09Немишлянський РТЦК та СП: 067-458-09-56Харківський РТЦК та СП: 093-731-31-94

Агентство Телевидения Новости