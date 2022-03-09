Півтисячі одиниць ворожої техники знищено під Балаклеєю

Офіційний чат-бот t.me/stop_russian_war_bot вкотре допоміг нашим військовим ліквідувати ворога, повідомляє СБУ.

“Вночі «поклали спати» окупантів на Балаклійському ремонтному заводі. Близько 500 одиниць техніки знищено. Дякуємо за інформацію! Присилайте ще!», пишуть ВСУ

Тож не зупиняємось на досягнутому: продовжуйте слідкувати за кожним рухом окупантів, ворожої техніки та ДРГ і повідомляти про це у чат-бот.Інформацію бажано надсилати чітку і структуровану, за можливості – з геолокаціями.Разом переможемо!

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