Ми не здамося, а ви ще можете врятуватись – Зеленській до військових РФ

▪️ Окупаційний контингент вже завів на нашу територію майже всіх, кого збирали для вторгнення в Україну.

▪️ Наші військові, наші тероборонівці змогли поповнити арсенал нашої техніки за рахунок багатьох трофеїв, які взяли на полі бою: танки ворога, бронемашини, боєприпаси тепер працюватимуть на нашу оборону, на наше життя, нашу країну. Що може бути більш принизливе для окупантів?

▪️ Майже два тижні нашого спротиву показали вам, що ми не здамося, тому що це наш дім, це наші сім’ї й діти… Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете.

▪️ У нас є перехоплення, що ваші командири уже всі все розуміють. Потрібно закінчувати цю війну, потрібно повертатися до миру, йдіть з наших будинків, до себе.

▪️ Україна з першого дня російського вторгнення повторює партнерам: якщо ви не закриєте небо, ви будете також відповідальні за цю катастрофу… Ми вдячні Польщі за альтернативу, за готовність надати Україні бойові літаки. Питання в логістиці. По суті — технічне питання, його треба вирішувати негайно… Але при цьому чуємо, що пропозиції Польщі нібито необґрунтовані, і це кажуть у Вашингтоні. Тож коли буде рішення? Послухайте, у нас війна. У нас немає часу на ці медіа, ці сигнали. Вирішуйте це швидше. Відправте нам літаки!

▪️ Вчора нам нарешті вдалося організувати гуманітарний коридор з міста Суми у Полтаву. Врятували 1600 студентів і 3,5 тисячі жителів міста.

▪️Ми отримуємо різні сигнали про те, що деякі політики знову шукають ниточки в Росію. А деякі інші — знов працюють на розкол, всупереч єдності. Я хочу сказати одне і тільки один раз: бачу, що ви робите. Якщо я почую ще один сигнал, відповідь буде швидкою. Як і належить у воєнний час.

Агентство Телевидения Новости