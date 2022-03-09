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Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена – «Укренерго»

Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена – «Укренерго»

Внаслідок ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлено Чорнобильську АЕС, йдеться у повідомленні Укренерго.

«Бойові дії продовжуються, що зараз унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення. “Укренерго” моніторить ситуацію і інформуватиме про всі зміни», – йдеться у повідомленні.

Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС припинили передачу даних до МАГАТЕ, про це повідомили в организації.

Агентство Телевидения Новости

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