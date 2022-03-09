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На боці ВСУ погода. Йде сильне похолодання

На боці ВСУ погода. Йде сильне похолодання

Найближчими днями в Україні значно похолоднішає. У деяких регіонах, зокрема на Харківщині, нічна температура опуститься до -14 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Різке похолодання в Україні може ще більше загальмувати поступ російських військ, пише Times.

Так, на думку аналітиків, різке похолодання може ще більше загальмувати наступ Росії, оскільки війська будуть змушені або кинути свої машини, або сидіти в «40-тонних залізних морозильних камерах». Сама в таку пастку попали війска СРСР під час нападу на Фінляндію у 1939 році

Агентство Телевидения Новости

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