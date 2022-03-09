Мерія приймає електронні заявки про пошкодження житла та комуникацій

Департамент житлового-комунального господарства запускає нові канали для прийому заявок про пошкодження житлових будинків та комунікацій.

Про це сьогодні, 9 березня, повідомили у міській інформаційно-диспетчерській службі «15-62».

Там зазначили, що комунальні служби цілодобово вивозять сміття, ремонтують мережі, а також долають наслідки обстрілів і руйнувань у домівках харків’ян. Але отримувати інформацію щодо нових робіт наразі дуже складно.

У зв’язку з цим, Департамент житлово-комунального господарства запускає нові канали прийому заявок. Відтепер повідомити інформацію щодо пошкодження житлового фонду та комунікацій, зокрема внутрішньобудинкових мереж електро, водо- та теплопостачання, можна через спеціальну гугл-фому https://cutt.ly/sAUw3th, а також за телефонами:

+380-63-191-05-61,+380-95-820-83-55,+380-95-249-87-39,+380-67- 203-61-79,+380-67-400-19-00.

Співробітники комунальних служб зроблять усе можливе, щоб опрацювати звернення якнайшвидше.

Там зазначили, що комунальні служби цілодобово вивозять сміття, ремонтують мережі, а також долають наслідки обстрілів і руйнувань у домівках харків’ян. Але отримувати інформацію щодо нових робіт наразі дуже складно.

У зв’язку з цим, Департамент житлово-комунального господарства запускає нові канали прийому заявок. Відтепер повідомити інформацію щодо пошкодження житлового фонду та комунікацій, зокрема внутрішньобудинкових мереж електро, водо- та теплопостачання, можна через спеціальну гугл-фому https://cutt.ly/sAUw3th, а також за телефонами:

+380-63-191-05-61,+380-95-820-83-55,+380-95-249-87-39,+380-67- 203-61-79,+380-67-400-19-00.

Співробітники комунальних служб зроблять усе можливе, щоб опрацювати звернення якнайшвидше.

Агентство Телевидения Новости