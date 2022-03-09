У Харкові відновлюють тепло- та водопостачання

КП «Харківські теплові мережі» працює у посиленому режимі, щоб повернути тепло у будинки містян.

Як повідомили на підприємстві, станом на 7:00 9 березня внаслідок дефектів на мережах було відключено опалення у 155 житлових будинках.

Зокрема, без опалення тимчасово знаходяться 49 будинків у мікрорайоні «Рогань», 47 будинків у Московському районі (531-й м-р), 22 будинки у Шевченківському районі, які живляться від ТРС 2/2 та котельні «Павлове Поле», а також 19 будинків у Слобідському районі (теплопостачання припинено через дефект на магістралі діаметром 500 мм).На підприємстві зазначають, що працівники філій постійно здійснюють обходи районів у пошуку пошкоджень, а ремонтні бригади займаються їх якнайшвидшим усуненням. Зокрема, за минулу ніч спеціалістам вдалося відновити теплопостачання у 39 будинках Київського району.

«План робіт на сьогодні – усунути дефекти, які спричиняють відключення великої кількості будинків, а також виконати розповітрювання внутрішньобудинкових систем. Персонал для вирішення завдань, паливо, матеріали, техніка та продовольство – в наявності. Єдине прохання до харків’ян: зберігайте спокій, уникайте панічних настроїв та повідомляйте про негаразди в опалювальній системі», – звернулися до жителів на підприємстві.

Комунальне підприємство «Харківводоканал» здійснює водопостачання міста у плановому режимі.

Про це сьогодні, 9 березня, повідомив заступник генерального директора з експлуатації водопровідного господарства – директор Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Владлен Волков.«Станом на 9 березня всі насосні станції комплексу «Харківводопостачання», що підкачують воду, працюють у штатному режимі. Водопостачання споживачів відбувається в повному обсязі. Незважаючи на складну ситуацію в місті, коли вибухи та авіанальоти ушкоджують мережі водопостачання, наші ремонтні бригади реагують на всі аварійні ситуації на трубопроводах та заявки від споживачів. Сьогодні ведемо відновлювальні роботи на водоводах різного діаметру у Немишлянському, Київському, Шевченківському, Холодногірському та Новобаварському районах міста», – зазначив Владлен Волков.За його словами, всі комплекси та служби КП «Харківводоканал» працюють у штатному режимі, але ситуація в Харкові дуже напружена, щодня відбуваються авіанальоти та вибухи, що призводить до порушення роботи енергопостачальних станцій, у зв’язку з чим падає напруга на насосних агрегатах, виникають протікання на мережах.«Ми робимо все, що від нас залежить, для відновлення подачі води у ваші будинки, але це не завжди можливо зробити оперативно. Тому звертаюся до всіх харків’ян: задля свого комфорту забезпечте себе запасом води! Наші ремонтні бригади забезпечені всіма необхідними матеріалами та обладнанням. Техніка готова до виїзду на усунення аварійних ситуацій. Повторю, наше підприємство працює у штатному режимі, все наше господарство під контролем, спеціалісти на робочих місцях: ми знаємо, що робити, у нас є чим усувати пориви, і ми готові виконати ремонт будь-якої складності», – наголосив директор Комплексу «Харківводопостачання».Нагадаємо, що харків’яни можуть дзвонити до диспетчерської КП «Харківводоканал» за єдиним коротким номером 15-33, доступним безкоштовно з усіх мобільних операторів та стаціонарних телефонів.

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