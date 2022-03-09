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Окупанти зірвали евакуацію з Ізюма

Окупанти зірвали евакуацію з Ізюма

Евакуація людей з Ізюма фактично зірвана через недотримання умов російською стороною. Весь день тривають обстріли.

Десятки автобусів, які виїхали за жителями, – так і не потрапили до міста. Лише 6 одиниць транспорту евакуювали близько 250 осіб.

Як повідомив у своєму Телеграм-каналі очільник ХОДА Олег Сінєгубов, так само не потрапив до міста гуманітарний конвой з продуктами, водою, теплим одягом та іншим найнеобхіднішим.

Місто практично знищене. Відсутня електрика, газ, тепло, вода. В Ізюмі не працює мобільний зв’язок, інтернет, радіо/ТБ. Всі перебувають в укриттях. Місцева влада їздила по сховищах, аби сповістити людей про евакуацію.

За попередніми даними більше 5000 осіб потребують евакуації!  Без їжі, без води, без тепла!

Це терор з боку російського окупанта проти мирного населення України! – заявив Олег Сінєгубов

Агентство Телевидения Новости

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