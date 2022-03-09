В блокадному Маріуполі загинуло вже 1300 людей

В Маріуполі, який з перших днів війни потерпає від обстрілів, загинули вже більше тисячі осіб. Про це на Фейсбуці повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Попередньо за період блокадного геноциду Російської Федерації вже загинуло 1300 маріупольців. Будемо боротись за кожного

Андрющенко також повідомив, що окупанти не припиняють обстріли.

Ситуація за ніч – обстріли в районі Черемушек Приморського району та в району “Порт-Сіті”. Окрім того, окупанти почали активно використовувати авіабомбардування. Ціль на повне знищення міста окупантам вже не приховується

Агентство Телевидения Новости