Ворог перейшов до іншої тактики, знято близько 8 генералів – Данілов
Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що просування, якого б хотів ворог, немає на жодному напрямку.
Про це він заявив у ефірі інформаційного телемарафону, передає УНІАН
Данілов наголосив, що закордонні розвідки прогнозують перемогу України у війні з РФ.
Чи буде це складно? Так, це буде складно, тому що не треба недооцінювати ворога. Ми його, я перепрошую за сленг, лупимо по всіх напрямках, але вони як сарана повзуть… Я точно знаю, що ми вистоїмо, тому що це наша земля і нам з цієї землі немає куди відступати, тому ми її будемо боронити секретар РНБО Олексій Данілов
Секретар РНБО підкреслив, що наразі в Україні є чітке розуміння того, які плани зараз має ворог.
Ці плани трошки змінилися з початку війни, яку вони мали бажання зробити за два-три дні і пройти маршем по Хрещатику. Ніколи цього не буде секретар РНБО Олексій Данілов
За його словами, ворог перейшов до іншої тактики, зокрема через невиконання завдань знято з посад близько 8 російських генералів та призначено нових.
Ми чітко розуміємо, що відбувається зараз в РФ. Вони у розпачі. Це наша війна, яку ми обов’язково виграємо
Данілов відзначив величезний національний спротив українців.
Дух нашого суспільства він просто шалений. І я не бачу на сьогоднішній день жодної можливості, щоб ворог нас переміг. Того просування, якого б вони хотіли, немає на жодному напрямку секретар РНБО Олексій Данілов