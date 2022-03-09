Ворог перейшов до іншої тактики, знято близько 8 генералів – Данілов

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що просування, якого б хотів ворог, немає на жодному напрямку.

Про це він заявив у ефірі інформаційного телемарафону, передає УНІАН

Данілов наголосив, що закордонні розвідки прогнозують перемогу України у війні з РФ.

Чи буде це складно? Так, це буде складно, тому що не треба недооцінювати ворога. Ми його, я перепрошую за сленг, лупимо по всіх напрямках, але вони як сарана повзуть… Я точно знаю, що ми вистоїмо, тому що це наша земля і нам з цієї землі немає куди відступати, тому ми її будемо боронити секретар РНБО Олексій Данілов

Секретар РНБО підкреслив, що наразі в Україні є чітке розуміння того, які плани зараз має ворог.

Ці плани трошки змінилися з початку війни, яку вони мали бажання зробити за два-три дні і пройти маршем по Хрещатику. Ніколи цього не буде секретар РНБО Олексій Данілов

За його словами, ворог перейшов до іншої тактики, зокрема через невиконання завдань знято з посад близько 8 російських генералів та призначено нових.

Ми чітко розуміємо, що відбувається зараз в РФ. Вони у розпачі. Це наша війна, яку ми обов’язково виграємо

Данілов відзначив величезний національний спротив українців.

Дух нашого суспільства він просто шалений. І я не бачу на сьогоднішній день жодної можливості, щоб ворог нас переміг. Того просування, якого б вони хотіли, немає на жодному напрямку секретар РНБО Олексій Данілов

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