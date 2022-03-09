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09.03.2022 20:34
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Міністр оборони закликав знищувати російські системи радіоелектронної боротьби і розвідки

Міністр оборони закликав знищувати російські системи радіоелектронної боротьби і розвідки

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до жителів, які опинилися в тилу ворога. Він закликав руйнувати російські системи радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки, а також колони забезпечення.

Тисячі наших громадян вже чинять опір на тимчасово зайнятих окупантами територіях. Ваш внесок – величезний!

Постачання російських окупаційних військ паливом, боєприпасами вже суттєво ускладнено. Знищено багато техніки. Ви допомогли зберегти багато життів.

Наступна пріоритетна ціль – російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Зараз на війні багато залежить від сучасних технологій. Треба знищити російські системи РЕБ та РЕР. Це значно послабить російські війська і забезпечить перевагу для наших воїнів.

Ще раз наголошую – танки та бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто може – нищити колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР.

Окупанти стануть безпорадними. Ми їх швидше виженемо.

Агентство Телевидения Новости

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