Чи припинить РФ вогонь? Нові перемовини

Кулеба розпочав зустріч із Лавровим і Чавушоглу.

У турецькій Анталії 10 березня стартувала зустріч голів МЗС Росії, України, Туреччини. Дмитро Кулеба, Сергій Лавров і Мевлют Чавушоглу говоритимуть про припинення війни Росії проти України.

В українському МЗС повідомили, що сьогодні о 12:00 за київським часом міністр закордонних справ Дмитро Кулебa проведе пресконференцію за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ Туреччини та РФ щодо припинення війни Росією проти України.

Слід зауважити, зустріч відбувається за ініціативи турецької сторони.

Також Франція наголосила на тому, Росія має повністю припинити вогонь проти України, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

“Я говорив із Дмитром Кулебою, щоб знову заявити про нашу повну підтримку та солідарність. Росія має прийняти запровадження повного припинення вогню”, – написав Ле Дріан у Twitter у четвер.

Окрім того, міністр підтвердив підтримку Францією ініціатив МАГАТЕ з безпеки цивільних ядерних установок в Україні.

Агентство Телевидения Новости