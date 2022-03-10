«Зеленые коридоры» на 10 марта. Жителей Изюма Харьковской области эвакуируют в Лозовую
Вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила об открытии «гуманитарных коридоров».
В своем обращении от 10 марта вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила об открытии нескольких «зеленых коридоров» для эвакуации людей из горячих точек военных действий. Так, запланирована эвакуация из Сумкой, Донецкой, Харьковской и Киевской областей.
10 марта открыты следующие «зеленые коридоры»:
Из города Тростянец Сумской области в направлении города Полтава: Тростянец — Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;
Из пгт Краснополье Сумской области в направлении Полтавы: Краснополье — Верхняя Сыроватка — Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;
Из города Сумы в направлении Полтавы: Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;
Из города Мариуполя Донецкой области в направлении Запорожья: Мариуполь — Портовское — Мангуш – (в объезд Никольского) Республика – Розовка– Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье;
Из города Волноваха Донецкой области в направлении города Покровск. Волноваха — Валерьяновка — Новоандреевка — Кирилловка — Угледар — Покровск;
Из города Изюм Харьковской области в Лозовую: Изюм — Ізюм — Малая Камышеваха — Барвенково — Близнецы — Лозовая;
Из Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля Киевской области в город Киев: Стоянка — Белогородка — Киев
Источник: objectiv.tv