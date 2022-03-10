«Зеленые коридоры» на 10 марта. Жителей Изюма Харьковской области эвакуируют в Лозовую

Вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила об открытии «гуманитарных коридоров».

В своем обращении от 10 марта вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила об открытии нескольких «зеленых коридоров» для эвакуации людей из горячих точек военных действий. Так, запланирована эвакуация из Сумкой, Донецкой, Харьковской и Киевской областей.

10 марта открыты следующие «зеленые коридоры»:

Из города Тростянец Сумской области в направлении города Полтава: Тростянец — Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;

Из пгт Краснополье Сумской области в направлении Полтавы: Краснополье — Верхняя Сыроватка — Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;

Из города Сумы в направлении Полтавы: Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;

Из города Мариуполя Донецкой области в направлении Запорожья: Мариуполь — Портовское — Мангуш – (в объезд Никольского) Республика – Розовка​​– Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье;

Из города Волноваха Донецкой области в направлении города Покровск. Волноваха — Валерьяновка — Новоандреевка — Кирилловка — Угледар — Покровск;

Из города Изюм Харьковской области в Лозовую: Изюм — Ізюм — Малая Камышеваха — Барвенково — Близнецы — Лозовая;

Из Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля Киевской области в город Киев: Стоянка — Белогородка — Киев

Источник: objectiv.tv

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