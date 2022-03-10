Двоє дітей, які залишилися сиротами після страшної ДТП на кільцевій дорозі, швидко одужують

12 січня на кільцевій дорозі між П’ятихатками та Черкаською Лозовою зіткнулися Kia та автомобіль таксі Toyota, водій якого разом із жінкою та двома дітьми їхали за своїми справами. В результаті ДТП загинули троє – водій Kia, водій таксі та жінка-пасажир, дітей шпиталізували. Слідчі встановили, що спровокував ДТП водій Кіа, який виїхав на зустрічну смугу, де у сталося зіткнення.

Трирічні брат з сестрою отримали важкі травми та завдяки зусиллям лікарів дітей вдалося врятувати.

Сьогодні мер міста Ігор Терехов повідомив, що діти отримують всю потрібну допомогу, видужують та заново вчаться ходити.

Агентство Телевидения Новости