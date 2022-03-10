Под Харьковом российские войска пытаются помешать транспортировке газа в Европу
Под Харьковом российские войска пытаются помешать танспртировке газа в Европу. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.
Российские оккупанты пытаются попасть на территорию компрессорных станций в Купянске (Харьковская область) и Новопскове (Луганская область) и вмешаться в работу объектов газотранспортной системы.
"Вмешательство в технологические процессы работы ГТС создает значительные риски для безопасности непрерывной транспортировки газа потребителям в Украине и Европе, а также может привести к технологической катастрофе в регионе", – говорится в сообщении Оператора ГТС.
Компания требует, чтобы военные и вооруженные группировки немедленно покинули территории компрессорных станций и прекратили попытки влиять на работу ГТС.
Автор: Гололобова Мадина
Источник: sq.com.ua