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У Харківській області СБУ затримала російського диверсанта

У Харківській області СБУ затримала російського диверсанта

​​СБУ щодня затримує та ліквідовує агентурні мережі ворога, виявляє шпигунів і диверсантів.

І відтепер покарання для зловмисників, які вчинили державну зраду чи диверсію в умовах воєнного стану, стало ще суворішим – до 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі. Адже набрали чинності зміни до ст.111 та 113 Кримінального кодексу України.

Так, у Харківській області:

СБУ затримала ще одного ворожого агента, громадянина РФ.

Кілька років тому зловмисник у себе на батьківщині, у Петропавловську-Камчатському, вчинив розтрату бюджетних коштів на будівництві доріг. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, він погодився на «співпрацю» з ФСБ РФ.

На момент початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну агент гостював у матері в Києві.

ФСБ одразу вийшла з ним на зв’язок і дала вказівку збирати дані про координати блок-постів на ключових магістралях України, кількість особового складу та наявне озброєння.

Агентство Телевидения Новости

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