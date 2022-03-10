Как харьковчанам получить пенсии

"Укрпочта" продолжает доставлять харьковчанам, как и всем украинцам пенсии, субсидии и другие социальные выплаты. Как пишет "Город Х", об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

"Если вы не уезжаете и находитесь на своем постоянном месте проживания – пожалуйста, ожидайте свою пенсию дома или можете забрать ее в отделении. В зависимости от развития ситуации, даты выплат могут быть перенесены, но выплаты обязательно будут", - говорится в сообщении.

Проверить график работы отделений "Укрпочты" в вашем регионе можно по ссылке.

Если пенсионеры изменили место жительства, они могут получить выплаты переводом без открытия счета в банке (в АО "Ощадбанк" или отделении АО "Укрпочта") в соответствии с постановлением Кабмина от 26 февраля 2022 года.

Вот что нужно сделать, чтобы получить выплаты в АО "Укрпочта":

1. Позвоните или в Контакт-центр "Укрпочты" по телефону 0 800 300 545 и выберите кнопку 2 – раздел "Пенсии, социальные выплаты и субсидии" (все звонки бесплатные); или в Пенсионный фонд Украины по номерам телефонов по ссылке.

В сервисные центры Пенсионного фонда можно также обратиться лично.

2. Сообщите о необходимости получения пенсии по другому адресу и представьте следующую информацию:

• фамилию, имя и отчество получателя пенсии;

• адрес получения пенсии до марта 2022;

• паспортные данные (серия и номер паспорта);

• номер телефона получателя пенсии;

• способ получения выплаты (на отделение или по домашнему адресу)

• новый адрес доставки: индекс отделения Укрпочты или адрес временного проживания.

Кроме того, если нет возможности снять наличные с банковских карт в банкоматах или банках, можно воспользоваться следующими сервисами:

• перечислить деньги с карты для получения наличных в отделении Укрпочты или с доставкой по адресу проживания - услуга "С карты на дом",

• снять средств через POS-терминалы в отделениях "Укрпочты" Подробнее об услуге - тут.

Сейчас график работы отделений "Укрпочты" сокращен: с 11:00 до 15:00.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»