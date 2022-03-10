Как харьковчанам получить пенсии
"Укрпочта" продолжает доставлять харьковчанам, как и всем украинцам пенсии, субсидии и другие социальные выплаты. Как пишет "Город Х", об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
"Если вы не уезжаете и находитесь на своем постоянном месте проживания – пожалуйста, ожидайте свою пенсию дома или можете забрать ее в отделении. В зависимости от развития ситуации, даты выплат могут быть перенесены, но выплаты обязательно будут", - говорится в сообщении.
Проверить график работы отделений "Укрпочты" в вашем регионе можно по ссылке.
Если пенсионеры изменили место жительства, они могут получить выплаты переводом без открытия счета в банке (в АО "Ощадбанк" или отделении АО "Укрпочта") в соответствии с постановлением Кабмина от 26 февраля 2022 года.
Вот что нужно сделать, чтобы получить выплаты в АО "Укрпочта":
1. Позвоните или в Контакт-центр "Укрпочты" по телефону 0 800 300 545 и выберите кнопку 2 – раздел "Пенсии, социальные выплаты и субсидии" (все звонки бесплатные); или в Пенсионный фонд Украины по номерам телефонов по ссылке.
В сервисные центры Пенсионного фонда можно также обратиться лично.
2. Сообщите о необходимости получения пенсии по другому адресу и представьте следующую информацию:
• фамилию, имя и отчество получателя пенсии;
• адрес получения пенсии до марта 2022;
• паспортные данные (серия и номер паспорта);
• номер телефона получателя пенсии;
• способ получения выплаты (на отделение или по домашнему адресу)
• новый адрес доставки: индекс отделения Укрпочты или адрес временного проживания.
Кроме того, если нет возможности снять наличные с банковских карт в банкоматах или банках, можно воспользоваться следующими сервисами:
• перечислить деньги с карты для получения наличных в отделении Укрпочты или с доставкой по адресу проживания - услуга "С карты на дом",
• снять средств через POS-терминалы в отделениях "Укрпочты" Подробнее об услуге - тут.
Сейчас график работы отделений "Укрпочты" сокращен: с 11:00 до 15:00.
Источник: sq.com.ua