“Стратегічні об’єкти”- лікарні: окупанти умисно б’ють по медустановам

Глава МОЗ Віктор Ляшко в ефірі UAразом: розповів, що за два тижні окупантами було:

63 лікарні було обстріляно та знищено;5 лікарів загинуло;понад 10 лікарів – тяжко поранені;

«Потрібно звертатися до лікарні за місцем проживання чи тимчасового місцезнаходження – система охорони здоров’я переорієнтувалася та готова надати допомогу тим, хто її вимагає.

Там, де йдуть бойові дії, можливість надати допомогу не завжди».

Агентство Телевидения Новости